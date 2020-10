È terminato il match tra Lazio e Bologna, valido per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti hanno battuto gli emiliani per 2-1 grazie alle reti di Luis Alberto e Immobile. Per i rossoblu a segno De Silvestri. Gli uomini di Inzaghi si portano così a 7 punti in classifica, al pari della Roma.