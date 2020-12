Serie A, l’Atalanta vince 3-0 contro la Fiorentina. Il Napoli rimonta 2-1 sulla Sampdoria

Terminano le partite delle 15 di questa undicesima giornata di Serie A. L’Atalanta vince 3-0 in casa contro la Fiorentina, grazie alle reti di Gosens nel primo tempo (44′) e di Malinovsky (55′) e Toloi (63′) nel secondo. Vince in rimonta il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria: non basta il gol di Jankto (20′), Lozano (53′) e Petagna (68′) regalano la vittoria ai partenopei, che salgono al terzo posto in classifica, con 23 punti, alle spalle di Milan e Inter. L’Atalanta si piazza invece all’ottavo posto, con 17 punti, dietro Juventus e Verona.