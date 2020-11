Sono terminate due delle gare valide per la sesta giornata di Serie A 2020-2021. Torino-Lazio è terminata col risultato di 4-3 per i biancocelesti, nonostante un gol di Lukic a 4 minuti dal fischio finale. Spezia-Juventus invece è finita 4-1 per i bianconeri, con una doppietta di Cristiano Ronaldo che torna a far sorridere mister Pirlo.