La Juventus vince in casa contro l’Hellas Verona per 1-0. Decide la rete di Moise Kean a rientro dalla squalifica, nella ripresa, servito da Loatelli dopo una bella azione manovrata con Miretti. Partita gestita bene dai bianconeri, che con pochi rischi portano a casa il risultato, salendo a quota 44 punti, a -3 dalla Roma sesta, in attesa della sfida di domani con la Sampdoria. Verona invece che continua a restare al terzultimo posto a quota 19.