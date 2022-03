Finisce il match tra Juventus e Spezia valido per la 28esima giornata di Serie A. Ai bianconeri è sufficiente un gol che arriva al 22′ del primo tempo: palla persa di Provedel, con la Juventus che recupera palla e la porta in area per Morata che, servito da Locatelli, regala i 3 punti alla squadra di Allegri.