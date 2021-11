La Juventus passa al 90esimo. A decidere il match contro la Fiorentina è Cuadrado con un secco destro dalla linea di fondo che coglie di sorpresa Terracciano. Una vittoria fondamentale per i bianconeri che non stavano passando un grande periodo. Rammarico Viola per un punto che vola via. Nel secondo tempo espulso Milenkovic per doppio giallo.