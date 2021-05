Serie A, Juventus e Milan in Champions League. Al Sassuolo non basta la vittoria con la Lazio

Si conclude così l’ultimo turno del campionato 2020/2021 con diverse sorprese in zona Champions. Il Milan era chiamato all’impresa contro una big contro l’Atalanta e alla fine riesce a qualificarsi nella massima competizione europea dopo otto anni dall’ultima volta. La prima occasione è rossonera al 4′ con Saelemaekers servito da Leao di testa calcia in porta di prima intenzione, ma la palla finisce sopra la traversa di pochissimo. Al 40′ la svolta della gara: azione da manuale con una triangolazione tra Hernandez e Saelemaekers. Il francese viene agganciato da Maehle e va a terra. Dal rigore va Kessiè che batte Gollini e firma il vantaggio. Al 92′ raddoppia Kessiè ancora su rigore dopo un fallo da parte di De Roon in area.

Anche la Juventus trova la qualificazione in Champions grazie alla vittoria netta sul Bologna. Partita virtualmente chiusa già al primo tempo. Il primo gol è firmato dal solito Chiesa che sfrutta una ribattuta dopo la traversa colpita da Rabiot. Al 29′ è Morata a raddoppiare dopo una bellissima azione di Dybala trova il tap-in vincente. Prima della fine del primo tempo Rabiot viene assistito da Kulusevsky e tutto solo davanti a Skorupski non sbaglia col mancino. Nel secondo tempo la musica non cambia e Morata trova la doppietta personale di mancino supera il portiere polacco. Al 85′ il gol della bandiera con Orsolini.

Il Napoli pareggia col Verona e condanna la squadra partenopea all’Europa League. La prima vera occasione capita al 33′ sui piedi di Insigne servito da Lozano. Il numero 24 dribbla Ilic e col mancino spara di un soffio a lato. Al 42′ anche Lozano da vicino al gol, ma il messicano spara alto sopra la traversa. Al 60′ arriva la svolta: sugli sviluppi di corner Rahmani impatta di testa e la palla batte su Osimhen e rimane lì. Lo stesso ex Verona si ritrova lì il pallone e col destro spedisce in fondo al sacco. Al 69′ arriva la doccia gelata: lancio lunghissimo per Faraoni, che sorprende Hisaj alle spalle e, a tu per tu con il portiere, batte Meret.

Vince il Sassuolo contro la Lazio nell’ultimo turno, ma non basta per la qualificazione in Europa. Per i neroverdi il vantaggio è firmato da un eurogol di Kyriakopulos che da lontanissimo fa partire un tiro che si insacca nell’angolo alla sinistra di Strakosha. Il raddoppio è firmato da Berardi su calcio di rigore. Pareggiano invece Torino e Benevento. Al gol di Bremer nel primo tempo risponde un colpo di testa di Andres Tello.