Serie A, Inter-Lazio 1-1: Dumfries risponde a Kamada

Nel giorno della consegna del trofeo per la meritata vittoria del campionato si sono affrontate al “Meazza” Inter e Lazio. I differenti obiettivi delle squadre si sono visti nell’intensità delle giocate, ma non nelle occasione. Infatti se la prima frazione finisce 1-0, firmato da Kamada, per i ragazzi di Tudor lo si deve soprattutto a Provedel, autore di ottimi interventi.

I biancocelesti però non sono riusciti a rovinare la festa ai neroazzurri; che sono riusciti a trovare il gol del pari nel finale con Dumfries.

Pareggio che appaia Immobile e compagni a 60 punti con la Roma che però deve ancora scendere in campo in questa giornata.