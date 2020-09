Serie A, Inter-Fiorentina 4-3. D’Ambrosio nel finale regala la vittoria ai nerazzurri

Termina 4-3 la gara tra Inter e Fiorentina allo stadio Giuseppe Meazza. I viola passano subito in vantaggio con Kouame al 3′, poi il pareggio di Lautaro Martinez prima dell’intervallo (47′). Nella ripresa i nerazzurri passano in vantaggio grazie all’autorete di Ceccherini (52′), poi Castrovilli firma il gol del 2-2 (57′). La Fiorentina di Iachini si porta nuovamente in vantaggio con un gol di Chiesa (63′), al quale risponde Lukaku pareggiando all’87’. All’89’ arriva la rete di D’Ambrosio che regala agli uomini di Antonio Conte i primi 3 punti della stagione.