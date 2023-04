Serie A, Inter-Fiorentina 0-1: crollano ancora i neroazzurri, fatale Bonaventura

Finisce con un clamoroso 0-1 viola la sfida delle 18 in quel di San Siro tra Inter e Fiorentina. Primo tempo molto vivace nonostante sia terminato a reti inviolate, varie occasioni da una parte e dall’altra per le due squadre senza riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa il monologo del match non cambia, attacchi continui da parte di entrambe le formazioni, ma a sbloccarla è Jack Bonaventura al minuto 53 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Inzaghi si riversa in attacco inserendo Lautaro e Dzeko partiti dalla panchina, senza sortire particolari pericoli, se non per un tiro da fuori di Barella che colpisce il palo.

La Fiorentina in condizione fisica ottimale porta la squadra di Italiano a festeggiare l’ottava vittoria di fila proseguendo il suo periodo d’oro. Roma che in caso di vittoria nella gara di domani contro la Sampdoria potrebbe agganciare i neroazzurri.