Sono terminate tre gare di Serie A valide per la sesta giornata di campionato. L’Empoli vince in casa per 4-2 contro il Bologna e si allontana dalla zona retrocessione. Vince il Sassuolo contro la Salernitana (1-0, Berardi). Vittoria anche della Fiorentina a Udine grazie al solito Vlahovic (su rigore).