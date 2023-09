Il Napoli sbanca il via del Mare battendo 4-0 il Lecce nell’anticipo della settima giornata di Serie A. I campioni d’Italia passano in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Ostigard, al primo gol con la maglia azzurra, e raddoppiano nella ripresa con Osimhen, tenuto inizialmente in panchina da Garcia. Nel finale i neo-entrati Gaetano e Politano (su rigore) chiudono i conti. Con questo successo i partenopei salgono a 14 punti e si portano a ridosso di Inter e Milan. Il Lecce, fermo a quota 11, perde l’imbattibilità casalinga e subisce il secondo ko di fila dopo quello di Torino con la Juve.