Sul profilo Twitter ufficiale della Lega Serie A, sono state comunicate data e ora dell’uscita del calendario per la stagione del campionato 2023/2024. Il primo attesissimo giorno che inizierà a delineare il prossimo campionato sarà mercoledì 5 luglio, dalle ore 12:00. Con il mercato che sta per iniziare ed entrare nel vivo, la prossima stagione per Mourinho e la Roma si avvicina.

🔔 Calendario della #SerieATIM💎2023/2024 🗓️

➡️ Mercoledì 5 luglio, alle ore 12.00 👀 — Lega Serie A (@SerieA) June 30, 2023