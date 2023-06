Come riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe frenato per il trasferimento di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Nei giorni scorsi, il giocatore aveva frenato a causa dei dubbi che lo assalivano, ora invece lo stop arriva per la squadra saudita. L’accordo tra le parti era di 23 milioni per il cartellino del croato, ma l’offerta si sarebbe abbassata a 13 + 2, non soddisfando le richieste di Marotta. La mancata cessione, rende più difficile per i nerazzurri affondare il colpo Davide Frattesi, giocatore molto seguito dal gm della Roma, Tiago Pinto.