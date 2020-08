Serie A, il 1° settembre il sorteggio del calendario

La Serie A ha fissato il suo inizio per il weekend del 19-20 settembre, ma tiene sotto controllo la situazione legata ai positivi al Covid. Il 27 agosto la Figc ufficializza gli organici di tutti i campionati, il 1 settembre la Lega di A darà i calendari, ma non ci sarà alcuna cerimonia e il tutto sarà messo sul sito ufficiale della Lega. Comunque si farà di tutto per non spostare la data dell’inizio del campionato. Tempo fa, però, si era parlato anche del 4 ottobre, che farebbe piacere a De Laurentiis, ma che sarebbe ad altissimo rischio visto che ci saranno anche gli Europei. C’è sempre la soluzione playoff che consentirebbe di chiudere le ostilità entro maggio, ma ben pochi sono favorevoli. Lo riporta il sito de La Repubblica.