Termina la sfida tra Fiorentina e Milan al Franchi, con i Viola che travolgono i rossoneri 4-3. Nel primo tempo il vantaggio di Duncan (15′), poi il raddoppio di Saponara (45′). Nella ripresa una doppietta di Vlahovic (60′, 86′) e una di Ibrahimovic (62′, 67′), oltre ad un’autorete di Venuti (96′). La Fiorentina, così come anche la Juventus dopo la vittoria sulla Lazio, sorpassa la Roma in classifica e si porta a 21 punti, in attesa della partita contro il Genoa.