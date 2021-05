Serie A, Fiorentina-Lazio 2-0. La doppietta di Vlahovic affonda i biancocelesti

Termina la sfida al Franchi tra Fiorentina e Lazio, gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Partita aperta sin dai primi istanti di gioco, con continui cambi di fronte. La prima occasione capita sui piedi di Correa: palla di Radu per Milinkovic, che fa sponda al centro per il Tucu che ha sul destro la palla del possibile 0-1, ma Dragowski fa una parata spettacolare. La Lazio continua ad avvicinarsi al vantaggio e al 26′ colpisce un palo con Immobile. Ma è la squadra Viola a sbloccare la gara con il solito Vlahovic che mette dentro a porta vuota, dopo una bella azione corale della squadra di casa. Al 62′ Pezzella sfiora il doppio vantaggio con un bel colpo di testa su cross di Biraghi. Pochi minuti dopo è ancora Vlahovic a rendersi pericoloso su un tiro-cross di Pulgar. È l’anticipazione del raddoppio Viola: sugli sviluppi di corner Vlahovic prende il tempo e di testa firma la sua personale doppietta. Nel finale espulso Andreas Pereira per doppia ammonizione.