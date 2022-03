Con fatica ma la Fiorentina va. I Viola battono in casa il Bologna per 1-0 grazie alla rete in mischia di Torreira che ha sfruttato anche un rimpallo col compagno Cabral. Sfortunato Mihajlovic che ha visto due legni colpiti dai suoi: una traversa di Soriano e un palo di Orsolini. Dopo il secondo è arrivato il rosso per Bonifazi che ha messo in grande difficoltà i rossoblu.