Prima del match di andata con il Bayer Leverkusen, Daniele De Rossi ha commentato la sfida dello stadio Olimpico. Queste le parole del tecnico della Roma:

LE PAROLE DI DE ROSSI A SKY SPORT

Roma offensiva e loro più cauti?

“Abbiamo preparato anche questa soluzione, abbiamo visto molte partite. Siamo pronti anche a questo, ci danno meno riferimento ma la loro qualità non cambia, dobbiamo essere bravi noi”.

Pressing su Xhaka?

“Saremo aggressivi in generale. Giocano bene di collettivo, non solo su Xhaka. Dobbiamo pressare bene, non solo lui. Dobbiamo essere bravi a levargli gli appoggi”.

Loro recuperano alto il pallone, palla su Lukaku una soluzione?

“Lo è in tutte le partite, a seconda della partita, ma anche le fasce dobbiamo tenerle d’occhio. Se tanti vengono nella nostra metà campo vuol dire che nella loro ci sono più spazi da attaccare”.