Preoccupazione in casa Lazio. I biancocelesti rischiano di perdere un altro giocatore in vista del derby di mercoledì contro la Roma, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Durante il match di Serie A contro l’Udinese, infatti, Mattia Zaccagni è dovuto uscire dal campo al 68′ per un problema fisico. Il centrocampista ha lasciato il terreno di gioco zoppicando dopo aver ricevuto una forte botta. L’esterno azzurro è stato sostituito da Pedro e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.