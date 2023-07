Ora è arrivata l’ufficialità: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone. Quella dell’ex allenatore giallorosso sarà la a sesta avventura nel massimo campionato dopo quelle con Roma, Lecce, Sassuolo, Cagliari e Verona. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club gialloblu fino al 30 giugno 2024 con l’opzione per un altro anno in caso di salvezza. Dopo la straordinaria cavalcata con la Roma in Champions League nel 2018, Eusebio Di Francesco aveva allenato l’Hellas Verona nel 2021, quella fu la sua ultima esperienza in panchina.