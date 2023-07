Il difensore giallorosso Roger Ibanez, reduce da una stagione complicata e con un futuro sempre più lontano da Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma “Bola nas Costas” su “Rede Atlantida”. Queste le sue dichiarazioni:

“Quando c’era Rodrigo Caetano come dirigente, l’Internacional aveva mostrato interesse per me. All’epoca giocavo nel Fluminense, ma il mio club non voleva prestarmi né cedermi a un altro club brasiliano”.

Su Ancelotti:

“È un grandissimo allenatore, se ne parla in tutto il mondo ma io non ho più notizie di voi”.

La poca passione per il calcio in tv:

“Non guardo molto calcio nella vita di tutti i giorni. Mi fermo a guardare magari quando mio papà sta vedendo una partita, ma già vivo calcio tutti i giorni. Va bene così”.



Il suo arrivo all’Atalanta:

“L’inizio è stato difficile in Serie A, perché si gioca a un tocco e la velocità è molto più alta. Io ero rimasto inizialmente alla velocità del calcio brasiliano“.