Il Cagliari torna a vincere in casa in campionato come non avveniva da inizio dicembre, nella gara vinta per 4-3 in modo rocambolesco contro la Sampdoria. Lo fa per 4-2 contro il Torino grazie ai gol di Nandez, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan. Per i granata inutili i gol di Bremer e Belotti, che hanno fatto sperare per un momento i tifosi in una rimonta impossibile.