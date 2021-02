Si è concluso il match tra Cagliari e Torino, valido per la 23ª giornata di Serie A. La gara è terminata 1-0 in favore dei granata che sono passati in vantaggio al 76′ con Bremer.

Leggi anche: Fonseca: “Vorrei portare un trofeo ai tifosi della Roma che sono fantastici. Sono perennemente insoddisfatto”

Adesso gli uomini di Di Francesco si trovano al diciottesimo posto della classifica, a -5 dai piemontesi.