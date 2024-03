Alle ore 15 sono andate in scena altre due partite valide per la 28ª giornata di Serie A. Il Cagliari batte la Salernitana 4-2. Al termine del primo tempo i sardi chiudono il match sul 2-0 con le reti di Lapadula e Gaetano e al 51′ arriva il tris con l’ex giallorosso Shomurodov. La Salernitana ci crede e recupera di 2 gol, a segno: Kastanos e Maggiore. L’uzbeko non si ferma e firma la rete del 4-2. Grazie a questo successo il Cagliari sale al tredicesimo posto in classifica con 26 punti.

Il Sassuolo riesce a spuntarla e vince contro il Frosinone. La rete siglata da Thorstvedt al minuto 58’ decide il match. I ciociari hanno l’opportunità di pareggiare con Kaio Jorge, il quale però fallisce il calcio di rigore al 90′.