I giallorossi sono scesi in campo per la rifinitura in vista del match di domani sera contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora tramite X, assente dal gruppo Smalling, che ha rimediato un trauma alla caviglia destra prima della partita contro il Brighton, e Renato Sanches, reduce da un affaticamento muscolare. Entrambi non saranno convocati per il match al Franchi.

