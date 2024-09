Nel posticipo delle 18:00 del quarto turno di Serie A, si sono affrontate Cagliari e Napoli. Nel pomeriggio sardo gli uomini di Antonio Conte sono riusciti ad imporsi con un netto 4-0, sapendo anche soffrire per 70′. Infatti i padroni di casa non sono riusciti a trovare neanche una reta per grande merito di Meret, autore di almeno tre parate miracolose.

Per gli Azzurri hanno trovato la via del Di Lorenzo nel primo tempo; Lukaku, Kvaratskhelia e Buongiorno nella parte finale del secondo tempo. Il club campano grazie a questa vittoria è momentaneamente al primo posto con 9 punti.