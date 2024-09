Continua a far chiacchierare di sé Antony Tyalor. Il fischietto inglese, direttore di gara della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, è tornato al centro delle discussioni d’oltre Manica per un nuovo primato raggiunto nel weekend. Intatti l’arbitro è stato l’assoluto protagonista di Bournemouth-Chelsea dove ha estratto ben 16 volte il cartellino giallo: un vero è proprio record per la Premier League.