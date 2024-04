Termina 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Udinese. Gli ospiti, passano in vantaggio con il gol di Payero allo scadere della prima metà di gara. I ragazzi di Thiago Motta restano in 10 per la doppia ammonizione al 64’ di Beukema. Saelemaekers su punizione pareggia i conti, sfruttando l’incertezza di Okoye. Cannavaro conquista il primo punto in Serie A e sale a quota 29, in zona retrocessione. Mentre i gialloblù salgono a quota 63.