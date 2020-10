Serie A, Bologna-Sassuolo 3-4. I neroverdi rimontano al Dall’Ara

Termina 3-4 il match all Dall’Ara tra Bologna e Sassuolo. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 9′ con una rete di Soriano, a cui ha risposto Berardi al 18′ con il gol dell’1-1. Il primo tempo si conclude sul 2-1 per i rossoblù grazie alla rete di Svanberg. Al 60′ Orsolini firma il gol del 3-1, ma il Sassuolo di De Zerbi ribalta il risultato grazie a Djuricic (64′), Caputo (70′) e l’autorete di Tomiyasu al 77′. I neroverdi si piazzano così al secondo posto in classifica, alle spalle del Milan capolista, con 10 punti.