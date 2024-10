Dopo le voci dei giorni scorsi e i tentativi di trovare soluzioni alternative in mattinata si è arrivati a una decisione ufficiale su Bologna-Milan. La Lega Serie A ha comunicato la decisone ufficiale di rimandare a data da destinarsi la gara del “Dall’Ara”. Il caos generato dal maltempo ha imposto alle autorità di posticipare il match valido per l’ottavo turno del campionato. Per volontà, soprattutto rossoblù, non si è riuscito a trovare un altro modo di disputare l’incontro (era stato proposto di farlo giocare in un campo neutro ndr). Ora a causa dei calendari congestionati però c’è il forte rischio che la prima data disponibile per recuperare il match sia ad Aprile 2025.

UFFICIALE: #BolognaMilan rinviata a data da destinarsi. — Lega Serie A (@SerieA) October 25, 2024

Foto: [Alberto Pizzoli[]/[AFP] via [Getty Images]