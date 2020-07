È terminato il match tra Bologna e Lecce, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. La gara è finita in con una vittoria dei rossoblu, 3-2 il risultato finale dopo che gli emiliani erano andati in doppio vantaggio al 5′ con Palacio e Soriano. Barrow ha regalato i tre punti sul finale. Per il Lecce in gol Mancosu e Falco.