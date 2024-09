Serie A, Atalanta-Como 2-3: Strefezza, Kolasinac e Fadera condannano la Dea

È da poco terminata al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Como valida per la quinta giornata di Serie A. La partita, che doveva giocarsi ieri ma che è stata rinviata ad oggi a causa maltempo, ha visto trionfare gli ospiti per 2-3. In gol per la squadra di Fabregas Strefezza (46′), Kolasinac (54′) e Fadera (58′). A niente servono la rete di Zappacosta dell’iniziale vantaggio (18′) e di Lookaman allo scadere del recupero (90+9′). Gli uomini di Gasperini restano così a 6 punti, in compagnia di Roma, Verona, Fiorentina e Bologna. Il Como ottiene la sua prima vittoria stagionale e sale a quota 5 punti.