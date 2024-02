La Stampa (S. Scacchio) – Non solo Juventus, Inter e Milan. Anche le altre grandi guardano con favore alla proposta di ridurre da 20 a 18 le squadre partecipanti alla Serie A. Napoli, Fiorentina, Roma e Lazio non erano al tavolo della riunione di lunedì tra i dirigenti bianconeri, nerazzurri e rossoneri. Ma approvano l’idea. Per ora non si pronuncia l’Atalanta che, pur non essendo la squadra di una metropoli, è abituata a frequentare le coppe europee. La novità politica più interessante è rappresentata dall’appoggio della Lazio di Claudio Lotito, che ha sempre basato la sua forza all’interno della Lega Serie A sul sostegno di molte provinciali.