Senza Dzeko non è la Roma

Il Messaggero (U. Trani) – Totem leader, capitano e finalizzatore. Edin Dzeko a 34 anni resta sempre al centro della Roma, quella che domani chiude il campionato al quinto posto affrontano i campioni d’Italia a Torino. In campo e fuori è sempre un punto di riferimento per tutti, in particolar modo da quando Paulo Fonseca è sbarcato nella Capitale. 292 gol in 661 partite con i club ai quali vanno sommati i 58 in 101 partite con la Bosnia: totale 350. Col gol a Torino ha raggiunto al quarto posto Volk tra i marcatori di sempre della Roma e ora si trova a 5 gol da Amadei fermo al terzo posto. Aveva messo il muso nelle ultime settimane perché aveva messo la faccia nella vicenda del taglio degli stipendi a causa del lockdown, e ora il sorriso sta tornando.