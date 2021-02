Semestrale in rosso di 75 milioni di euro

Il Tempo (F.Biafora) – Continuano ad essere in rosso i conti della Roma. Il cda giallorosso si è riunito ieri ed ha approvato la semestrale al 31 dicembre 2020 con una perdita pari a 74.8 milioni (-87 lo scorso anno). In tale risultato sono inclusi ricavi per 29.6 milioni e costi per 9.8, legati alle partite della scorsa stagione che si sono disputate dopo giugno a causa del Covid. In arrivo il rinnovo del Ceo Fienga, mentre intanto Maurizio Lombardo è stato nominato nuovo Chief Football Operating Officer del club.