Sebastian Veron, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha voluto omaggiare Dybala sui propri account social. I due si sono resi protagonisti della partita di beneficenza “Beautiful Game”, organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos. “Molto bello condividere con un campione del mondo… e anche una persona straordinaria” ha scritto Veron in una storia Instagram. Oltre a loro tantissimi altri campioni come Vinicius, Aldair, Higuita e Cafu.