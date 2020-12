Se l’asticella si alza, la Roma non la salta

Corriere dello Sport (R.Maida) – Un po’ guerriera e un po’ bambina, per sintetizzare il pensiero di Fonseca. Ma non basta lo sdoppiamento di personalità a raccontare una squadra che, al di là della disfatta Bergamo, si squaglia quasi sempre nei momenti decisivi, ovvero gli scontri diretti. Così è difficile immaginare di raggiungere la Champions League, anche se la classifica continua a confortare le speranze della Roma. Sarà un problema di atteggiamento, come afferma l’allenatore, ma contro l’Atalanta sono venuti a galla i soliti limiti di un gruppo che sa essere dominante contro le avversarie più deboli e che si lascia intimidire da chi gioca per gli stessi obiettivi.

Come contro il Napoli, la Roma ha incassato quattro gol. Mollando completamente la partita quando ancora c’era il tempo di rimediare allo svantaggio. Questa è un’altra costante che dovrebbe preoccupare l’allenatore: c’è modo e modo di perdere. La Roma in questo campionato ha conquistato appena 2 punti in 4 partite contro le grandi, uno con la Juventus sperimentale di Pirlo e uno a San Siro con il Milan.