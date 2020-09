Se Dzeko non si muove Milik andrà all’estero

Il Corriere Dello Sport (F.Mandarini) – Il Napoli ha cominciato a guardarsi intorno per districare al più presto il nodo Milik. L’affare con la Roma, nato sotto i migliori auspici, all’improvviso è diventato molto complesso. A prescindere dal grave infortunio di Zaniolo, Under resta sul mercato e in uscita, a dispetto della lunghissima pausa forzata a cui sarà obbligato il collega. Il problema reale è legato a Dzeko: se il bosniaco non andrà alla Juventus e i bianconeri opteranno per un’altra soluzione, la Roma non investirà su Milik. Allora addio scambio e addio tutto, perché il Napoli, oltre al cartellino di Under, si aspetta di ricavare anche un po’ di milioni. Il club azzurro ha cominciato a valutare anche soluzioni estere per il futuro di Milik, con il Tottenham a fare da capofila tra le interessate. Difficile la soluzione Fiorentina, perché il calciatore chiede 5 milioni a stagione, ovvero quanto gli aveva prospettato la Juve.