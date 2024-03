La Repubblica (M. Juric) – La più classica delle sconfitte indolori. La Roma perde 1-0 a Brighton ma passa il turno e accede ai quarti di finale di Europa League (11 e 18 aprile). Senza ansie, senza rischi psicodrammatici. Da grande squadra, gestendo al meglio il vantaggio dell’andata. E non prestando mai il fianco alle ambizioni di remuntada di una squadra apparsa fin dal primo minuto poco convinta di poter fare l’impresa. Complice l’atteggiamento propositivo della Roma, come da diktat della vigilia da De Rossi. “Se pensiamo solamente a non prendere gol, finisce male”.

Da oggi tutte le energie tornano al campionato. Domenica arriva il Sassuolo all’Olimpico. Tre punti fondamentali per proseguire la rincorsa al quarto posto. Intanto oggi alle ore 13 ci saranno i sorteggi per conoscere l’avversaria ai quarti di finale e scoprire il tabellone fino a Dublino. Sette le avversarie possibili per i giallorossi. A partire dallo spauracchio Liverpool, favorito principale per la vittoria finale che tutti a Trigoria vorrebbero evitare. Oltre agli uomini di Klopp nell’urna di Nyon la Roma potrebbe pescare Benfica, Marsiglia, West Ham, Bayer Leverkusen, Milan o Atalanta.