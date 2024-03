Il Messaggero (G. Lengua) – Daniele De Rossi lo aveva deciso già in settimana che Lukaku e Dybala avrebbero riposato nella trasferta di Brighton. Il 4-0 dell’andata gli ha dato l’opportunità di gestire al meglio la partita del ritorno e di non trattarla come una crociata, nella quale rischiare nuovi infortuni. E allora spazio ad un attacco tutto nuovo, composto da tre riserve: Baldanzi, Azmoun e Zalewski.

Tommaso e Sardar sono stati quelli deputati a dare profondità, Nicola doveva tornare ad aiutare in difesa. Una coppia nuova, nata a gennaio con l’arrivo dell’ex Empoli a Trigoria per 10 milioni più 5 di bonus. Ieri hanno dato all’attacco dinamismo, si sono cercati, lanciati, preso punizioni e costretto il Brighton a fare attenzione alla fase difensiva.

L’iraniano aveva trovato anche il gol dopo 23 minuti, una rovesciata finita in porta. Un gesto tecnico da copertina, annullato per un presunto gioco pericoloso. Una scelta che ha scatenato le protesta della squadra e di De Rossi in panchina che ha anche incassato un giallo. Baldanzi ha dato profondità sulla fascia destra e Sardar ha provato a concludere a rete. Due alternative ai titolari, soprattutto quando è necessario.