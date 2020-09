Schick, slitta la cessione al Bayer. Smalling, fumata quasi bianca

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Non siamo ancora alla fumata bianca, ma si continua a trattare per riportare Smalling alla Roma. Dal Manchester arrivano segnali più distensivi. I giallorossi lo valutano 18 milioni, non pochi per un calciatore di 31 anni. 3 sono quelli versati lo scorso anno, altrettanti i capitolini sono pronti a versarne in questa stagione con l’obbligo di riscatto fissato a 12. Lo United non si è mai spostato di molto dalla richiesta iniziale di 20 milioni, ma l’apertura delle ultime ore è significativa. Ennesima disavventura, invece, per Patrik Schick. Il ceco, ieri, avrebbe dovuto fare le visite mediche col Bayer Leverkusen ma tutto è stato fermato perchè l’attaccante si trova in quarantena: un membro dello staff della nazionale ha il COVID. Nei prossimi giorni la punta farà il tampone per il successivo via libera.