Schick, Lipsia o il Toro di Giampaolo

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Schick, Roma e Lipsia: una vera e propria telenovela cominciata un anno fa e ancora lontana dall’ultima puntata. Tante parole dei protagonisti, molte dichiarazioni d’amore, ma alla fine nulla di concreto, perché l’attaccante ha concluso il prestito al club tedesco e dopo le vacanze dovrà tornare a Trigoria. Il Lipsia non ha mai affondato il colpo e dunque anche in Italia si è mosso qualcuno per lui. C’è il Bayer Leverkusen, ma il vero concorrente del Lipsia è il Torino di Giampaolo, che ha allenato e valorizzato il ceco alla Samp nel 2016.