Schick e Under per 50 milioni

Corriere dello Sport (R. Maida) – Con il mercato in entrata per il momento ancora bloccato, la Roma continua a lavorare sulle cessioni. La dirigenza romanista conta di poter fare 50 milioni dalle cessioni di Patrik Schick e Cengiz Under. Per il centravanti, impegnato nella fase finale di Champions League con il Lipsia, la società giallorossa non scenderà sotto la richiesta di 25 milioni di euro. Altrettanti dovrebbero essere incassati, considerando anche la percentuale da lasciare all’Istanbul Basaksehir, per il giovane turco. Allargando il discorso alle altre uscite: Dzeko non è incedibile, ma non verrà venduto a prezzo di saldo, per Veretout – che piace molto al Napoli – la richiesta è di 30 milioni di euro. A centrocampo, il vero obiettivo dell’estate è Gaetano Castrovilli.