Il Messaggero (G. Lengua) – Tiago Pinto resta fermo, Gianluca Scamacca no. L’attaccante – a quanto pare – non vuole più attendere ed tentato dell’Inter. Marotta ha recapitato al West Ham un’offerta di 22 milioni bonus compresi per acquistarlo a titolo definitivo. Pagato a luglio scorso 36 milioni dal Sassuolo, la cifra potrebbe non essere congrua considerando il solo anno di ammortamento. Infatti, i media inglesi parlano di offerta rigettata. Se ne attende un’altra.

La Roma resta dell’idea del prestito perché l’intenzione è di non investire sul centravanti per via del ritorno di Abraham a febbraio. L’Inter quindi è comunque in vantaggio, anche se il “piano A” è Balogun, ma ora dipende dall’Arsenal. I giallorossi premono per il prestito con obbligo di riscatto legato alla Champions, unica offerta possibile ad oggi. Se Pinto non vuole perdere il treno, deve rilanciare, eventualità da escludere al momento.

Un costo che si avvicina a 24/26 milioni, troppi, tipo quelli paventati per Morata, per il quale ne sarebbero serviti (o ne serviranno) 21, e c’era già l’accordo con il giocatore, contratto di 4 anni a 5 milioni a stagione. Ipotesi, questa, che resta in piedi. Ma il problema è lo stesso: c’è da incassare, oltre quanto già incassato dalle cessioni di giugno e quelle recenti, Reynods. E in lista, Ibañez e Belotti per le uscite. Monitorati anche Alexis Sánchez (parametro zero, 14 gol nel Marsiglia), ritenuta una pista calda, e Paston Daka, in più torna di moda anche Nzola.

Pinto venerdì è volato in Austria per Marin Ljubicic attaccante del Lask, che ha giocato la prima di campionato con il Rapid Vienna. A centrocampo è pronto l’affondo per Renato Sanches, si stanno definendo i dettagli: prestito con diritto di riscatto, aggirato nelle ultime ore anche lo scoglio dell’obbligo. Determinante Friedkin che ha sfruttato i rapporti di amicizia con il numero uno del Psg Al-Khelaïfi, il quale sta per dare il via libera all’operazione. Ufficiale l’arrivo Julien Jon Guerrero (2004): giocherà in Primavera. Viña al Sassuolo in prestito (con diritto di riscatto a 10 milioni), ora è anche da comunicato.