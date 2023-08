Corriere dello Sport (R. Maida) – C’è un’immagine simbolica che arriva da ritiro della Roma: Tiago Pinto passeggia davanti all’albergo di prima mattina con il telefono sull’orecchio e una mano sulla testa.

La necessità che si era tramutata in virtù, il mercato dei parametri zero e dei prestiti che produce quattro rinforzi di buon livello, è oggi un problema per la Roma. Ibañez, Karsdorp e forse Belotti sono i calciatori che possono aiutare Tiago Pinto a comprare il centravanti che vuole Mourinho. L’ elemento positivo della vicenda è che Morata, attratto dalla possibilità di andare alla Roma e di tornare a giocare con l’amico Dybala, non si sia ancora mosso da Madrid. O meglio dall’Asia, dove l’Atletico ha vinto due giorni fa l’amichevole contro il Manchester City.

Nel frattempo tanti agenti, conoscendo la situazione, si stanno mettendo in fila per esporre attaccanti che possono servire alla Roma. Smentite viceversa le voci su Alexis Sanchez, svincolato dopo una stagione positiva al Marsiglia 18 gol tra campionato e coppe. Sarebbe molto adatto per le caratteristiche gradite a Mourinho, cioè un attaccante che faciliti le giocate di qualità dalla trequarti in su, ma non è mai stato chiamato.