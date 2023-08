La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Come è ovvio, anche le uscite hanno un peso importante nel complesso domino del mercato giallorosso. Sistemato Matias Vina al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a dieci milioni, sulla lista delle uscite il general manager Tiago Pinto ha almeno tre giocatori.

Il primo è Rick Karsdorp che, sulla carta, è la terza scelta per il ruolo di terzino destro e quindi la Roma vorrebbe cederlo quanto prima, anche se a non meno di 6-7 milioni. Discorso diverso quello che riguarda Leonardo Spinazzola. L’azzurro, quando sta bene, è ancora fra i migliori esterni bassi in circolazione, ma avendo trent’anni ed essendo a undici mesi dalla scadenza del contratto, davanti a una offerta congrua l’addio si potrebbe anche materializzare.

Stessa cosa per Roger Ibanez che però, ad appena 24 anni ed essendo entrato nel giro della nazionale brasiliana, la società giallorossa sarebbe disposta a cedere a una cifra non inferiore ai venti milioni. Inutile dire che, se queste cessioni si materializzassero a breve, il tesoretto potrebbe essere reinvestito nel ruolo più caldo del momento, cioè quello dell’attaccante. Ma anche qui occorre pazienza per sciogliere tutti i nodi nella maniera migliore.