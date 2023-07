Leggo (F. Balzani) – Scamacca rivede Londra, ma chiama Roma. L’attaccante azzurro, tornato ieri nella City, in queste ore spingerà col West Ham per tornare in giallorosso a differenza di quanto ha fatto Frattesi che, a parità di offerta, ha scelto l’Inter. Il nodo resta la formula del riscatto, con gli inglesi che vorrebbero l’obbligo.

Col passare delle ore (e i soldi incassati per Rice) però la situazione sembra ammorbidirsi. Per rivalutare Scamacca c’è l’apertura al prestito oneroso con diritto. Intanto la Premier (il Chelsea in primis) pensa a Dybala. La Joya vuole restare ma si aspetta l’adeguamento necessario per eliminare la clausola da 12 milioni. La stessa di Morata che resta un obiettivo così come Taremi del Porto. A centrocampo McTominay, Sabitzer e Kamada, ma per il giapponese pesa la partecipazione alla coppa d’Asia. A parametro zero potrebbe arrivare Adama Traorè.