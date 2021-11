Marco Savorani è il nuovo preparatore dei portieri del Tottenham di Antonio Conte. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese, tramite un tweet sul profilo della squadra. Dopo aver lavorato nelle giovanili della Roma, Savorani è stato parte dello staff di Fonseca, Di Francesco, Spalletti e Ranieri, prima di salutare il club giallorosso quest’estate in seguito all’arrivo di Mourinho, che gli ha preferito Nuno Santos.

We are pleased to announce the appointment of Marco Savorani as our First Team Goalkeeper Coach.

Welcome to Tottenham Hotspur, Marco! 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 17, 2021