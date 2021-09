Il Sassuolo si allena in vista della sfida contro la Roma, in programma allo Stadio Olimpico domenica 12 settembre alle ore 20:45. I neroverdi si sono riuniti al Mapei Football Center per svolgere prima il riscaldamento, poi le esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e partitella a tutto campo. Domani la squadra tornerà in campo per svolgere una doppia seduta.